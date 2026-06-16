В Госдуме обвинили США в отсутствии демократии в отношении Ирана на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что власти США ведут себя недемократично по отношению к футболистам сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года.
- Сборная Ирана должна покидать США после каждого матча, даже если команда рассчитывала на восстановительную тренировку, как это было после матча с Новой Зеландией.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Власти США ведут себя недемократично по отношению к футболистам сборной Ирана во время чемпионата мира 2026 года, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
В понедельник сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии со счетом 2:2 в матче первого тура группы G, который прошел в Лос-Анджелесе (США). После встречи главный тренер иранцев Амир Галенои рассказал, что команда рассчитывала провести восстановительную тренировку в Лос-Анджелесе во вторник, однако сборную попросили покинуть США. Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты.
"Это неправильно, потому что спортсмены точно здесь совершенно ни при чем. Но даже они (США) подвластны таким не очень демократичным проявлениям себя. Если они претендуют на демократию, то обличать надо тех, к кому они имеют вопросы. Но вряд ли они имеют эти вопросы к спортсменам. Это их точно не красит абсолютно", - сказала Журова.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Сборной Ирана также предстоит сыграть с командами Бельгии и Египта в рамках группового этапа.
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