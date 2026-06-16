В Госдуме обвинили США в отсутствии демократии в отношении Ирана на ЧМ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Власти США ведут себя недемократично по отношению к футболистам сборной Ирана во время чемпионата мира 2026 года, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.