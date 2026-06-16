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Житель Урала получил пожизненное за нападения на пенсионерок в 2001 году - РИА Новости, 16.06.2026
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09:55 16.06.2026
Житель Урала получил пожизненное за нападения на пенсионерок в 2001 году

Житель Урала получил пожизненный срок за убийства женщин в 2001 году

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителю Челябинской области назначено пожизненное лишение свободы за разбойные нападения на пожилых женщин.
  • С июля по октябрь 2001 года осужденный совершил нападения на шестерых пожилых женщин, четверо из которых погибли.
  • Мужчина признан виновным по статьям, касающимся разбоя и убийства.
ЧЕЛЯБИНСК, 16 июн - РИА Новости. Суд назначил пожизненное лишение свободы жителю Челябинской области, совершившему в 2001 году разбойные нападения на шестерых пожилых женщин, четверо из которых погибли, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным следствия, 28 июля 2001 года в подъезде дома по улице Ширшова в Челябинске нашли тело 77-летней местной жительницы с травмой головы, также у нее была похищена сумка с вещами. Тогда раскрыть преступление не удалось. Позже следователи связали это преступление с еще пятью разбойными нападениями и убийствами местных жительниц, где фигурировал мужчина в камуфляжном костюме и кепке. В поле зрения правоохранителей попал ранее судимый местный житель, который отбывал наказание в виде пожизненного лишения свободы за совершение аналогичных преступлений, который и дал признательные показания.
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"Приговором суда виновному назначено окончательное наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.
По данным Челябинского облсуда, путем частичного сложения наказания с первым приговором облсуда от 14 ноября 2002 года "Мелюху А.Ф. назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима".
Следствие установило, что с июля по октябрь 2001 года осужденный совершил нападение в подъездах домов в Советском и Центральном районах Челябинска на шестерых пожилых женщин, нанося удары кирпичом по голове, от которых четверо из них скончались. Двое выжили. Также после каждого нападения он похищал сумки с личным имуществом женщин.
СУСК отмечает, что 49-летний мужчина признан виновным по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), в пяти преступлениях, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 162 УК РФ (разбой), а также преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами "а", "в", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), пунктами "а", "в", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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