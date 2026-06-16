Житель Урала получил пожизненное за нападения на пенсионерок в 2001 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителю Челябинской области назначено пожизненное лишение свободы за разбойные нападения на пожилых женщин.

С июля по октябрь 2001 года осужденный совершил нападения на шестерых пожилых женщин, четверо из которых погибли.

Мужчина признан виновным по статьям, касающимся разбоя и убийства.

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июн - РИА Новости. Суд назначил пожизненное лишение свободы жителю Челябинской области, совершившему в 2001 году разбойные нападения на шестерых пожилых женщин, четверо из которых погибли, сообщило региональное СУСК РФ.

По данным следствия, 28 июля 2001 года в подъезде дома по улице Ширшова в Челябинске нашли тело 77-летней местной жительницы с травмой головы, также у нее была похищена сумка с вещами. Тогда раскрыть преступление не удалось. Позже следователи связали это преступление с еще пятью разбойными нападениями и убийствами местных жительниц, где фигурировал мужчина в камуфляжном костюме и кепке. В поле зрения правоохранителей попал ранее судимый местный житель, который отбывал наказание в виде пожизненного лишения свободы за совершение аналогичных преступлений, который и дал признательные показания.

"Приговором суда виновному назначено окончательное наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

По данным Челябинского облсуда, путем частичного сложения наказания с первым приговором облсуда от 14 ноября 2002 года "Мелюху А.Ф. назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима".

Следствие установило, что с июля по октябрь 2001 года осужденный совершил нападение в подъездах домов в Советском и Центральном районах Челябинска на шестерых пожилых женщин, нанося удары кирпичом по голове, от которых четверо из них скончались. Двое выжили. Также после каждого нападения он похищал сумки с личным имуществом женщин.