Женщина устроила дебош в центре занятости в Новосибирске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женщина устроила дебош в центре занятости Новосибирска.
- Она мешала работе сотрудников и требовала предоставить ей работу, игнорируя ранее предложенные вакансии.
- Женщину передали психиатрической бригаде.
НОВОСИБИРСК, 16 июн - РИА Новости. Женщина устроила дебош в центре занятости Новосибирска, ее передали психиатрической бригаде, сообщает местное охранное агентство безопасности "Гвардия".
По данным агентства, сигнал тревоги из отдела занятости населения Калининского района Новосибирска поступил 15 июня. Прибывшим на вызов бойцам группы быстрого реагирования сотрудники указали на женщину примерно 45-50 лет, которая мешала им работать.
"С периодичностью в 10-15 минут она заходила в разные кабинеты госучреждения и требовала предоставить ей работу. Но ее рвение трудиться на благо общества госслужащие не оценили. Дело в том, что все предыдущие многочисленные предоставленные ей вакансии женщина благополучно проигнорировала. А если куда-то и устраивалась, то работала на новых местах не больше месяца, увольняясь после первой же зарплаты", - рассказали в "Гвардии".
Как выяснилось, в последнее время женщина всё чаще стала посещать центр занятости, а в последний раз сорвала мероприятие для безработных и испортила стенды с информацией.
"Бойцы... задержали и передали психиатрам злостную нарушительницу общественного порядка", - добавили в агентстве.
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