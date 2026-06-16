Женщина устроила дебош в центре занятости в Новосибирске

"С периодичностью в 10-15 минут она заходила в разные кабинеты госучреждения и требовала предоставить ей работу. Но ее рвение трудиться на благо общества госслужащие не оценили. Дело в том, что все предыдущие многочисленные предоставленные ей вакансии женщина благополучно проигнорировала. А если куда-то и устраивалась, то работала на новых местах не больше месяца, увольняясь после первой же зарплаты", - рассказали в "Гвардии".