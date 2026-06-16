Нутрициолог рассказала о питании в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В жару организм теряет много жидкости и электролитов, поэтому важно адаптировать рацион.
- Нутрициолог Татьяна Фадеева рекомендует включать в рацион огурцы, томаты, болгарский перец, сельдерей и листовую зелень для поддержания водно-солевого баланса.
- Агроном Алексей Куренин отметил, что жидкость из овощей усваивается медленнее и дольше удерживается в организме благодаря клетчатке и минералам.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В жару организм теряет много жидкости и электролитов, поэтому в рацион стоит включать огурцы, томаты, болгарский перец, сельдерей и листовую зелень, рассказали нутрициолог и тренер по здоровому образу жизни Татьяна Фадеева и агроном, технический консультант Гродан Алексей Куренин.
"В жару организм теряет большое количество жидкости через потоотделение. При этом с водой уходят электролиты, особенно натрий и калий. Важно адаптировать рацион: уменьшить долю тяжелой пищи и сделать акцент на легких продуктах с высоким содержанием воды. Огурцы, томаты, болгарский перец, кабачки, сельдерей и листовая зелень помогают поддерживать водно-солевой баланс", - сказала Фадеева "Газете.Ru".
Агроном Куренин отметил, что тепличные овощи, представленные в магазинах, выращиваются с соблюдением строгих стандартов, поэтому опасаться их не стоит. Жидкость из овощей усваивается медленнее и дольше удерживается в организме благодаря клетчатке и минералам, заключил агроном.
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