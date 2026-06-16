Нутрициолог рассказала о питании в жару

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В жару организм теряет много жидкости и электролитов, поэтому в рацион стоит включать огурцы, томаты, болгарский перец, сельдерей и листовую зелень, рассказали нутрициолог и тренер по здоровому образу жизни Татьяна Фадеева и агроном, технический консультант Гродан Алексей Куренин.

Агроном Куренин отметил, что тепличные овощи, представленные в магазинах, выращиваются с соблюдением строгих стандартов, поэтому опасаться их не стоит. Жидкость из овощей усваивается медленнее и дольше удерживается в организме благодаря клетчатке и минералам, заключил агроном.