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"Скоро умрет". На Западе пришли в ужас от решения Зеленского - РИА Новости, 16.06.2026
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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23:07 16.06.2026 (обновлено: 23:08 16.06.2026)

"Скоро умрет". На Западе пришли в ужас от решения Зеленского

© REUTERS / Hayk BaghdasaryanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Le Figaro активно обсуждают новую контрактную систему и высказывают критические мнения о ней и о продолжении войны.
  • Новая система предполагает предоставление отсрочки от службы в армии после окончания контракта — чем дольше служишь, тем дольше отсрочка от призыва.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают новую контрактную систему в ВСУ.
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"Их призывники из состава номенклатуры сидят в Дубае, Катаре, Аргентине. Война — она для бедных. Во Франции будет то же самое: наши элиты спрячут своих отпрысков подальше", — написал один комментатор.
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"Это логично. Зачем предлагать бессрочные контракты тем, кто скоро умрет?" — поддержал другой.
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"Евросоюз открыто поддерживает Украину деньгами и оружием. На деле это означает: война будет длиться до последнего украинца", — отметил третий.
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"Молодые украинцы хотят мира. Но (Владимир. — Прим. Ред.) Зеленский говорит "нет", — поделился мнением еще один из пользователей.
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«
"Срок очень определенный: на передовой они живут в среднем два дня", — заключили читатели.
Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал внедрение новой контрактной системы в ВСУ. По его словам, она предполагает предоставление отсрочки от службы в армии после окончания контракта – чем дольше служишь, тем дольше отсрочка от призыва.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. На этом фоне мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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