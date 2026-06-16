Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели Le Figaro активно обсуждают новую контрактную систему и высказывают критические мнения о ней и о продолжении войны.
- Новая система предполагает предоставление отсрочки от службы в армии после окончания контракта — чем дольше служишь, тем дольше отсрочка от призыва.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают новую контрактную систему в ВСУ.
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"Их призывники из состава номенклатуры сидят в Дубае, Катаре, Аргентине. Война — она для бедных. Во Франции будет то же самое: наши элиты спрячут своих отпрысков подальше", — написал один комментатор.
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"Это логично. Зачем предлагать бессрочные контракты тем, кто скоро умрет?" — поддержал другой.
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"Евросоюз открыто поддерживает Украину деньгами и оружием. На деле это означает: война будет длиться до последнего украинца", — отметил третий.
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"Молодые украинцы хотят мира. Но (Владимир. — Прим. Ред.) Зеленский говорит "нет", — поделился мнением еще один из пользователей.
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"Срок очень определенный: на передовой они живут в среднем два дня", — заключили читатели.
Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал внедрение новой контрактной системы в ВСУ. По его словам, она предполагает предоставление отсрочки от службы в армии после окончания контракта – чем дольше служишь, тем дольше отсрочка от призыва.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. На этом фоне мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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