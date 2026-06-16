"Их призывники из состава номенклатуры сидят в Дубае, Катаре, Аргентине. Война — она для бедных. Во Франции будет то же самое: наши элиты спрячут своих отпрысков подальше", — написал один комментатор.

"Это логично. Зачем предлагать бессрочные контракты тем, кто скоро умрет?" — поддержал другой.

"Евросоюз открыто поддерживает Украину деньгами и оружием. На деле это означает: война будет длиться до последнего украинца", — отметил третий.

"Молодые украинцы хотят мира. Но (Владимир. — Прим. Ред.) Зеленский говорит "нет", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Срок очень определенный: на передовой они живут в среднем два дня", — заключили читатели.

Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. На этом фоне мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.