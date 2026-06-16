Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский подрывает доверие Запада, выступая с дерзкими требованиями о членстве Украины в Евросоюзе, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
- Глава киевского режима заявил на саммите "Большой семерки" о необходимости принятия Киева в ЕС по ускоренной процедуре и на особых основаниях.
- Мендель отметила, что из-за мелочного пиара на фоне застоя в проведении важнейших реформ доверие к Киеву только снижается
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский подрывает доверие Запада, выступая с дерзкими требованиями о членстве Украины в Евросоюзе, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Не понимаю, как можно всерьез относиться к такому поведению <…> Такой мелочный пиар на фоне застоя в проведении важнейших реформ — это не что иное, как нелепые, детские выходки, которые только усиливают недоверие к Украине", — написала Мендель в соцсети X.
Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
Позавчера состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.