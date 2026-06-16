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"Детская выходка". Выступление Зеленского во Франции переполошило Киев - РИА Новости, 16.06.2026
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23:03 16.06.2026
"Детская выходка". Выступление Зеленского во Франции переполошило Киев

Мендель раскритиковала требование Зеленского принять Украины в ЕС на саммите G7

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский на саммите G7 во Франции
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский подрывает доверие Запада, выступая с дерзкими требованиями о членстве Украины в Евросоюзе, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
  • Глава киевского режима заявил на саммите "Большой семерки" о необходимости принятия Киева в ЕС по ускоренной процедуре и на особых основаниях.
  • Мендель отметила, что из-за мелочного пиара на фоне застоя в проведении важнейших реформ доверие к Киеву только снижается
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский подрывает доверие Запада, выступая с дерзкими требованиями о членстве Украины в Евросоюзе, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
Глава киевского режима во вторник во время выступления на саммите "Большой семерки" заявил, что Киев должны принять в ЕС по ускоренной процедуре и на особых основаниях.
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Зеленский выступил с наглым требованием к Западу во время саммита G7
Вчера, 22:13
"Не понимаю, как можно всерьез относиться к такому поведению <…> Такой мелочный пиар на фоне застоя в проведении важнейших реформ — это не что иное, как нелепые, детские выходки, которые только усиливают недоверие к Украине", — написала Мендель в соцсети X.
Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
Позавчера состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время саммита G7 в курортном городе Эвиан-ле-Бен, Франция - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
В США рассказали, какой сюрприз Зеленский устроил Макрону на саммите G7
Вчера, 21:19
 
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