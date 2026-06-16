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"Зеленский был избран на основе обещания положить конец конфликту. Он утверждал, что готов преклонить колени перед Путиным, если это принесет мир. Вместо этого, запуганный "Азовом"* и другими экстремистскими фанатиками и под давлением своих западных сторонников, он втянул Украину в самый кровопролитный конфликт, который Европа видела со времен Второй мировой войны. Украина стала полем битвы, лабораторией и марионеткой в ​​геополитической борьбе", — написала она.