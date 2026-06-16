Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский историк Марта Гавришко заявила, что Владимир Зеленский усилил эскалацию конфликта на Украине, хотя был избран с обещанием его закончить.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский обещал закончить конфликт на Украине, но вместо этого лишь усилил эскалацию, заявила украинский историк Марта Гавришко в соцсети Х.
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"Зеленский был избран на основе обещания положить конец конфликту. Он утверждал, что готов преклонить колени перед Путиным, если это принесет мир. Вместо этого, запуганный "Азовом"* и другими экстремистскими фанатиками и под давлением своих западных сторонников, он втянул Украину в самый кровопролитный конфликт, который Европа видела со времен Второй мировой войны. Украина стала полем битвы, лабораторией и марионеткой в геополитической борьбе", — написала она.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
* Запрещенная в России террористическая организация.