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"Мы ждем". Произошедшее с Зеленским на саммите G7 вызвало гнев в США - РИА Новости, 16.06.2026
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20:42 16.06.2026 (обновлено: 22:27 16.06.2026)
"Мы ждем". Произошедшее с Зеленским на саммите G7 вызвало гнев в США

Конгрессвумен Луна призвала Зеленского закончить конфликт на Украине

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский на саммите G7 во Франции
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский должен согласиться на подписание мирного соглашения с Россией, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна в социальной сети X.
  • Так она прокомментировала фото главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский должен согласиться на подписание мирного соглашения с Россией, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна в социальной сети X.
Так она прокомментировала фото главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Таллинне - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
На Западе набросились на Зеленского из-за произошедшего в Киеве
Вчера, 18:47
"Америка ждет, когда вы примете мирное соглашение, сэр. Прекратите конфликт сейчас же", — написала она.
Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
Позавчера состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
"Что он делает?" Произошедшее с Зеленским на саммите G7 поразило журналиста
Вчера, 17:39
 
В миреРоссияДональд ТрампG7СШАШвейцарияАнна Паулина ЛунаВладимир Зеленский
 
 
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