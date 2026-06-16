Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский должен согласиться на подписание мирного соглашения с Россией, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна в социальной сети X.
- Так она прокомментировала фото главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский должен согласиться на подписание мирного соглашения с Россией, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна в социальной сети X.
Так она прокомментировала фото главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио.
"Америка ждет, когда вы примете мирное соглашение, сэр. Прекратите конфликт сейчас же", — написала она.
Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
Позавчера состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.