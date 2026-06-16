Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксперт критикует мероприятие с участием Зеленского, называя его сфабрикованным для СМИ и указывая на то, что вина за произошедшее возлагается на Россию.
- Христофору отмечает, что Киево-Печерская лавра подвергалась разграблению в течение нескольких лет, но Зеленского ранее не волновало ее состояние.
- Журналист подчеркивает внезапное беспокойство Зеленского за судьбу Киево-Печерской лавры, отмечая, что ранее власти пытались захватить монастырь, закрыть его и распродать по частям.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский организовал показательное мероприятие, чтобы обвинить Россию в повреждении Киево-Печерской лавры, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"Итак, это, конечно же, было полностью сфабрикованное мероприятие для СМИ. Зеленский отправился туда. Там собрались представители медиа. Комментарии уже заранее написаны и готовы к озвучиванию, а вина возлагается на Россию, причем западные СМИ единодушно повторяют: "Это дело рук Москвы", — обрушился с критикой эксперт.
Крайне показательно, как отметил Христофору, что Киево-Печерская лавра уже несколько лет подвергалась разграблению и Зеленского ранее не волновало ее состояние.
"Это важно для понимания контекста, потому Зеленский начал переживать за лавру очень внезапно. Это тот самый монастырь, та самая святыня, которую украинские власти, сам Зеленский и его окружение громили, пытались закрыть, откуда вывозили реликвии, иконы и книги. <…> А теперь вдруг оказалось, что он очень обеспокоен судьбой монастыря. Три года назад он пытался захватить его, закрыть и распродать по частям. А теперь, как выясняется, очень-очень переживает за него", — заключил журналист.
Накануне в Минобороны России заявили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры поразила ракета американского зенитного комплекса Patriot, у которой мог истечь срок годности.
В начале июня представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев рассчитывает получить ракеты-перехватчики, в том числе для Patriot, с истекающим сроком годности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также отметила, что никого на Западе не волновало разграбление Киево-Печерской лавры при режиме Владимира Зеленского, но Россию мгновенно обвинили в якобы атаке на нее.