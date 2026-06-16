На Западе набросились на Зеленского из-за произошедшего в Киеве

"Это важно для понимания контекста, потому Зеленский начал переживать за лавру очень внезапно. Это тот самый монастырь, та самая святыня, которую украинские власти, сам Зеленский и его окружение громили, пытались закрыть, откуда вывозили реликвии, иконы и книги. <…> А теперь вдруг оказалось, что он очень обеспокоен судьбой монастыря. Три года назад он пытался захватить его, закрыть и распродать по частям. А теперь, как выясняется, очень-очень переживает за него", — заключил журналист.