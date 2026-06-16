Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал присутствие Владимира Зеленского на саммите G7 во Франции.
- Саммит G7 проходит 15–17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х раскритиковал присутствие Владимира Зеленского на саммите G7 во Франции.
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"Что там делает диктатор страны, у которой нет экономики? <...> Украина, находящаяся в кризисном состоянии, входит в "Большую семерку"? Когда Украина, не входящая в ЕС, стала любимицей и финансовым бенефициаром огромной экономики и военно-промышленного комплекса союза? Ответ: когда она начала убивать русских", — написал он.
Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
Позавчера состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.