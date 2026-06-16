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Во Франции резко высказались о встрече Трампа и Зеленского - РИА Новости, 16.06.2026
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16:24 16.06.2026

Во Франции резко высказались о встрече Трампа и Зеленского

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G7 во Франции
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G7 во Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Le Figaro негативно высказались об участии Владимира Зеленского в саммите G7.
  • По мнению одного из комментаторов, мир на Украине возможен при условии прекращения финансирования и поставок оружия Зеленскому, а также признания перехода русскоязычных областей востока России.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали участие Владимира Зеленского в саммите G7.

"Очередная встреча Трампа и Зеленского? Пустая трата времени. Трамп так и не понял: он ничего от Зеленского не добьется, пока не перекроет ему финансирование, оружие, доступ к Starlink и прочее. Мира на Украине можно достичь только так — плюс признание перехода русскоязычных областей востока Россию", — написал один из комментаторов.
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"Будет много пустых разговоров, как обычно", — отметил другой.

"Зеленский — какой-то прилипала", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Эти саммиты становятся рутиной… Смотрите, мы уже не можем отделаться от Зеленского: ни одной встречи без него", — заключили читатели.

Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.

Позавчера состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
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