Во Франции резко высказались о встрече Трампа и Зеленского

"Будет много пустых разговоров, как обычно", — отметил другой.



"Зеленский — какой-то прилипала", — поделился мнением еще один из пользователей.



"Эти саммиты становятся рутиной… Смотрите, мы уже не можем отделаться от Зеленского: ни одной встречи без него", — заключили читатели.



Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.



Позавчера состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.