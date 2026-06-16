Во Франции резко высказались о встрече Трампа и Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели Le Figaro негативно высказались об участии Владимира Зеленского в саммите G7.
- По мнению одного из комментаторов, мир на Украине возможен при условии прекращения финансирования и поставок оружия Зеленскому, а также признания перехода русскоязычных областей востока России.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали участие Владимира Зеленского в саммите G7.
"Очередная встреча Трампа и Зеленского? Пустая трата времени. Трамп так и не понял: он ничего от Зеленского не добьется, пока не перекроет ему финансирование, оружие, доступ к Starlink и прочее. Мира на Украине можно достичь только так — плюс признание перехода русскоязычных областей востока Россию", — написал один из комментаторов.
"Очередная встреча Трампа и Зеленского? Пустая трата времени. Трамп так и не понял: он ничего от Зеленского не добьется, пока не перекроет ему финансирование, оружие, доступ к Starlink и прочее. Мира на Украине можно достичь только так — плюс признание перехода русскоязычных областей востока Россию", — написал один из комментаторов.
"Будет много пустых разговоров, как обычно", — отметил другой.
"Зеленский — какой-то прилипала", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Эти саммиты становятся рутиной… Смотрите, мы уже не можем отделаться от Зеленского: ни одной встречи без него", — заключили читатели.
Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
Позавчера состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
"Зеленский — какой-то прилипала", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Эти саммиты становятся рутиной… Смотрите, мы уже не можем отделаться от Зеленского: ни одной встречи без него", — заключили читатели.
Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
Позавчера состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.