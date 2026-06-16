Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели Yahoo News Japan бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о планах привлечь больше иностранных добровольцев в ВСУ.

Они высказали предположения о больших потерях украинской армии и зависимости Украины от иностранной помощи, критикуя тактику Киева и выражая скептицизм относительного будущих успехов.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Читатели Читатели Yahoo News Japan бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о планах привлечь в ВСУ больше иностранных наемников.

Глава киевского режима в пятницу сообщил, что украинская армия стремится значительно увеличить численность иностранных добровольцев, привлекаемых к службе.

"Киев, очевидно, осознал всю плачевность своего положения. Воевать уже некому. Неудивительно, что они так яростно призывают прекратить огонь. Все дело в безрассудной тактике ВСУ , которые предпочитают бросать солдат в пекло, откуда нет возврата, в попытках отвоевать территории, перешедшие под контроль России . Но все эти попытки не увенчались успехом — атаки смертников были отбиты, Киев несет страшные потери. Жаль, в западных СМИ об этом не говорят", — написал один пользователь.

"Число погибших военнослужащих на Украине превысило 400 000. Уже просто некому воевать. Выжили только те молодые люди, у кого есть "волосатая лапка" в правительстве, и те, кто уклоняется от военной службы", — отметил другой.

"Дайте угадаю, за чей счет весь этот банкет. Украина расплачивается с наемниками европейскими деньгами. <…> Теперь еще и рекрутов из других стран привлекать задумали. Оно и ясно, свои солдаты все дезертировали, а сражаться кому-то надо, мириться-то Киев не желает", — обрушился с критикой третий.

"Что ж, судя по всему, Украине действительно очень не хватает солдат. Вы хотите призвать 30-50 процентов иностранцев, серьезно? Это невероятные цифры. <…> Похоже, они просто не могут воевать без иностранцев. Такова суровая реальность Украины", — резюмировал еще один читатель.

Ближним Востоком. Минобороны России не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном