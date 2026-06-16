Зеленский всегда может приехать в Москву, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи.
- По его словам, если Зеленский готов говорить "ответственно и серьезно", его в Москве примут.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский всегда может приехать в Москву, если готов к серьезным переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"И Зеленскому, вы знаете, что Путиным было, собственно, все сказано, все предложено. Было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно — собственно, киевскому режиму прекрасно известно известно о чем — то он всегда может приехать в Москву, где его примут", — сказал он журналистам.
В начале июня Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором выступил с резкой критикой в адрес президента России, но в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока.
Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ, отметив его хамский тон. Он пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает глава киевского режима, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет, считает глава государства. Он добавил, что украинская сторона таким образом хочет добиться только остановки наступления российской армии, тогда как России нужны договоренности не на полгода и не на три месяца, а на длительную историческую перспективу.
Президент России не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к встрече. После выступления Путина на ПМЭФ Песков еще раз подтвердил, что это приглашение остается в силе.