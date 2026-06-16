Зеленский всегда может приехать в Москву, заявил Песков

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский всегда может приехать в Москву, если готов к серьезным переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент России не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к встрече. После выступления Путина на ПМЭФ Песков еще раз подтвердил, что это приглашение остается в силе.