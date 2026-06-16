Зеленский занимается мегафонной дипломатией, заявил Лавров

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"Он, я думаю, и сам не хотел никаких сигналов посылать, потому что он занимается мегафонной дипломатией. Он все публично объявляет, как он недавно хамское послание президенту (России Владимиру) Путину отправил. Он играет на публику. Он привык играть на публику, ну и еще на фортепиано", - сказал Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.