Зеленский занимается мегафонной дипломатией, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский занимается мегафонной дипломатией и привык играть на публику.
- Глава МИД России упомянул о музыкальном номере Зеленского, в котором тот имитировал игру на рояле без брюк и без рук.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский занимается мегафонной дипломатией, он привык играть на публику и на фортепиано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Десять лет назад у Владимира Зеленского был музыкальный номер, в котором он имитировал игру на рояле без брюк и без рук.
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"Он, я думаю, и сам не хотел никаких сигналов посылать, потому что он занимается мегафонной дипломатией. Он все публично объявляет, как он недавно хамское послание президенту (России Владимиру) Путину отправил. Он играет на публику. Он привык играть на публику, ну и еще на фортепиано", - сказал Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.