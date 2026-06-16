В Госдуме предложили не отправлять под стражу многодетных родителей

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили добавить в перечень тех, кого нельзя отправить под стражу, родителей трех или более детей - до достижения старшим ребенком возраста 18 лет.

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Расширение перечня лиц, к которым не может быть применена мера пресечения в виде заключения под стражу (только в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления), а именно: к лицам, которые являются родителями и воспитывают трех или более детей до достижения старшим ребенком возраста 18 лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Предлагаемое смягчение не касается лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Также предлагается внедрить правило обязательного согласования с Генпрокурором ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей для подозреваемых или обвиняемых свыше 12 месяцев.

"Когда суд решает вопрос о заключении человека под стражу, должны учитываться не только обстоятельства дела, но и семейное положение, наличие детей, состояние здоровья и другие важные факторы", - сказала соавтор проекта, зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мария Дробот РИА Новости.

Она отметила, что сегодня бывают случаи, когда месяцами под арестом находятся люди, не совершившие насильственных преступлений и не представляющие высокой общественной опасности.