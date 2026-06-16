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Захарова прокомментировала инцидент с фрегатом "Адмирал Григорович" - РИА Новости, 16.06.2026
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20:52 16.06.2026 (обновлено: 23:09 16.06.2026)
Захарова прокомментировала инцидент с фрегатом "Адмирал Григорович"

Захарова иронично прокомментировала инцидент с фрегатом "Адмирал Григорович"

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова иронично прокомментировала инцидент в Ла-Манше с российским военным кораблем "Адмирал Григорович" и британской яхтой Bright Future.
  • Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" пытался вызвать на связь яхту Bright Future, но ответа не было, при этом судно следовало опасным курсом на сближение с российским кораблем.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала инцидент, произошедший в Ла-Манше с российским военным кораблем "Адмирал Григорович" и гражданской яхтой под флагом Великобритании.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш несколько раз пытался вызвать на связь гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, но ответа не получал. В ведомстве подчеркнули, что судно следовало под двигателями опасным курсом на сближение с российским кораблем.
"Адмирал Григорович" домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
В своем сообщении дипломат приложила фото карты российской столицы, на котором изображено посольство Великобритании в России, расположенное на набережной Москвы-реки.
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