Захарова прокомментировала инцидент с фрегатом "Адмирал Григорович"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова иронично прокомментировала инцидент в Ла-Манше с российским военным кораблем "Адмирал Григорович" и британской яхтой Bright Future.
- Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" пытался вызвать на связь яхту Bright Future, но ответа не было, при этом судно следовало опасным курсом на сближение с российским кораблем.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала инцидент, произошедший в Ла-Манше с российским военным кораблем "Адмирал Григорович" и гражданской яхтой под флагом Великобритании.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш несколько раз пытался вызвать на связь гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, но ответа не получал. В ведомстве подчеркнули, что судно следовало под двигателями опасным курсом на сближение с российским кораблем.
"Адмирал Григорович" домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
В своем сообщении дипломат приложила фото карты российской столицы, на котором изображено посольство Великобритании в России, расположенное на набережной Москвы-реки.