Янчук признался, что шансы россиян на Уимблдоне не будут высокими

"Медведев на траве играет не особо уверенно. Для него лучшее покрытие - это бетон, в то время как трава для него неудобная вещь. Здесь нужно быть быстрее, ловчее, и элемент случайности очень велик. Все непредсказуемо, но на Уимблдон я бы особо не рассчитывал. Вообще не зря американцы отказались от травы и сменили ее на бетон. Трава не держит этих нагрузок, скоростей, очень частые скольжения с падениями и травмами. Считаю, что это покрытие уже не соответствует современным требованиям", - добавил он.