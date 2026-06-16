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Янчук признался, что шансы россиян на Уимблдоне не будут высокими - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Теннис
 
17:51 16.06.2026 (обновлено: 18:00 16.06.2026)
Янчук признался, что шансы россиян на Уимблдоне не будут высокими

Янчук: нашим теннисистам будет сложно на Уимблдоне, не ставил бы на этот турнир

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВиктор Янчук
Виктор Янчук - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российским теннисистам будет сложно проявить себя на Уимблдонском турнире в Лондоне.
  • Виктор Янчук считает, что теннисисты из России смогут пройти 2–3 круга турнира, но дальше им будет сложно, а также высказывает сомнения по поводу удобства травяного покрытия для некоторых игроков, в частности для Медведева.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил РИА Новости, что российским теннисистам будет сложно проявить себя на Уимблдонском турнире в Лондоне.
Соревнования в основной сетке Уимблдона, третьего в сезоне турнира Большого шлема, пройдут с 29 июня по 12 июля.
"Пока наши мужчины утратили свою лучшую форму и находятся в пассиве. Видимо, им нужно время для восстановления, но не уверен, хватит ли им его до Уимблдона. Думаю, им вполне по силам пройти 2-3 круга, но дальше будет сложно", - сказал Янчук.
"Медведев на траве играет не особо уверенно. Для него лучшее покрытие - это бетон, в то время как трава для него неудобная вещь. Здесь нужно быть быстрее, ловчее, и элемент случайности очень велик. Все непредсказуемо, но на Уимблдон я бы особо не рассчитывал. Вообще не зря американцы отказались от травы и сменили ее на бетон. Трава не держит этих нагрузок, скоростей, очень частые скольжения с падениями и травмами. Считаю, что это покрытие уже не соответствует современным требованиям", - добавил он.
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