На Ямале началось обсуждение стратегии развития региона до 2030 года

САЛЕХАРД, 16 июн – РИА Новости. Стратегические сессии "Ямал-100" стартовали на Ямале, мероприятия направлены на сбор и проработку инициатив жителей округа, которые лягут в основу стратегии развития региона до 2030 года, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«
"В муниципалитетах Ямала стартовали стратегические сессии "Ямал-100". Мероприятия проходят с 15 по 28 июня и направлены на проработку инициатив, которые войдут в стратегию развития региона до 2030 года… Запуск формирования стратегии развития "Ямал-100" губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал на прямой линии 18 марта", - говорится в сообщении.
По данным правительства региона, в обсуждениях принимают участие жители округа, ранее направившие свои предложения в программу, представители общественности и НКО, научных организаций, блогеры, а также сотрудники органов местного самоуправления. Первая сессия состоялась в Надымском районе, где участники определили ключевые цели муниципалитета. Эстафету принял Новый Уренгой, сосредоточившись на безопасности и развитии человеческого капитала.
Следующие встречи запланированы в Тазовском и Пуровском районах, а также в Губкинском и Муравленко. Обсуждения будут вестись по девяти ключевым направлениям программы, включая безопасность, качество жизни, связанность территории и цифровизацию сервисов.