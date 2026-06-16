Рейтинг@Mail.ru
На Ямале началось обсуждение стратегии развития региона до 2030 года - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:38 16.06.2026
На Ямале началось обсуждение стратегии развития региона до 2030 года

В муниципалитетах Ямала началось обсуждение стратегии развития региона до 2030 г

© РИА Новости / Михаил ФомичевВид на Новый Уренгой
Вид на Новый Уренгой - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Вид на Новый Уренгой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
САЛЕХАРД, 16 июн – РИА Новости. Стратегические сессии "Ямал-100" стартовали на Ямале, мероприятия направлены на сбор и проработку инициатив жителей округа, которые лягут в основу стратегии развития региона до 2030 года, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«
"В муниципалитетах Ямала стартовали стратегические сессии "Ямал-100". Мероприятия проходят с 15 по 28 июня и направлены на проработку инициатив, которые войдут в стратегию развития региона до 2030 года… Запуск формирования стратегии развития "Ямал-100" губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал на прямой линии 18 марта", - говорится в сообщении.
По данным правительства региона, в обсуждениях принимают участие жители округа, ранее направившие свои предложения в программу, представители общественности и НКО, научных организаций, блогеры, а также сотрудники органов местного самоуправления. Первая сессия состоялась в Надымском районе, где участники определили ключевые цели муниципалитета. Эстафету принял Новый Уренгой, сосредоточившись на безопасности и развитии человеческого капитала.
Следующие встречи запланированы в Тазовском и Пуровском районах, а также в Губкинском и Муравленко. Обсуждения будут вестись по девяти ключевым направлениям программы, включая безопасность, качество жизни, связанность территории и цифровизацию сервисов.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий АртюховНадымский районНовый Уренгой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала