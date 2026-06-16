На Ямале началось обсуждение стратегии развития региона до 2030 года

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"В муниципалитетах Ямала стартовали стратегические сессии "Ямал-100". Мероприятия проходят с 15 по 28 июня и направлены на проработку инициатив, которые войдут в стратегию развития региона до 2030 года… Запуск формирования стратегии развития "Ямал-100" губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал на прямой линии 18 марта", - говорится в сообщении.