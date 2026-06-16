Рейтинг@Mail.ru
Британская яхта в Ла-Манше не отвечала на запросы российского фрегата - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 16.06.2026 (обновлено: 20:30 16.06.2026)
Британская яхта в Ла-Манше не отвечала на запросы российского фрегата

МО РФ: британская яхта в Ла-Манше не отвечала на запросы российского фрегата

© РИА НовостиФрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота ВМФ России
Фрегат Адмирал Григорович Черноморского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости
Фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота ВМФ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, которая следовала опасным курсом на сближение с российским кораблем.
  • Экипаж фрегата несколько раз пытался вызвать яхту на связь на международном радиоканале, но ответа не было.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш несколько раз пытался вызвать на связь гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, но ответа не было, сообщило министерство обороны России.
По информации МО РФ, во вторник в 12.45 экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, следовавшую под двигателями опасным курсом на сближение с российским кораблем.
"В соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы по международному радиоканалу не последовало", - говорится в сообщении.
Сторожевой корабль Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Британская яхта изменила курс после упредительной стрельбы
Вчера, 20:29
 
Ла-МаншРоссияВеликобританияВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала