Британская яхта в Ла-Манше не отвечала на запросы российского фрегата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, которая следовала опасным курсом на сближение с российским кораблем.
- Экипаж фрегата несколько раз пытался вызвать яхту на связь на международном радиоканале, но ответа не было.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш несколько раз пытался вызвать на связь гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, но ответа не было, сообщило министерство обороны России.
По информации МО РФ, во вторник в 12.45 экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, следовавшую под двигателями опасным курсом на сближение с российским кораблем.
"В соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы по международному радиоканалу не последовало", - говорится в сообщении.