Британская яхта в Ла-Манше не отвечала на запросы российского фрегата

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш несколько раз пытался вызвать на связь гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, но ответа не было, сообщило министерство обороны России.

"В соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы по международному радиоканалу не последовало", - говорится в сообщении.