Памфилова объявила о старте подготовки к проведению кампании по выборам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подготовка к выборам в Госдуму начнется с 16 июня.
- Они назначены на 20 сентября, будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова объявила о начале с 16 июня подготовки к проведению выборов в Госдуму, назначенных на 20 сентября.
Выборы назначены на 20 сентября, будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу.
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"Указом президента официально дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва. Таким образом, с сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению этих выборов", - приводятся слова Памфиловой в Telegram-канале ЦИК.
Ранее президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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