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Памфилова объявила о старте подготовки к проведению кампании по выборам - РИА Новости, 16.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
10:22 16.06.2026 (обновлено: 11:49 16.06.2026)
Памфилова объявила о старте подготовки к проведению кампании по выборам

Памфилова объявила о начале подготовки к проведению кампании по выборам в ГД

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подготовка к выборам в Госдуму начнется с 16 июня.
  • Они назначены на 20 сентября, будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова объявила о начале с 16 июня подготовки к проведению выборов в Госдуму, назначенных на 20 сентября.
Выборы назначены на 20 сентября, будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу.
«
"Указом президента официально дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва. Таким образом, с сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению этих выборов", - приводятся слова Памфиловой в Telegram-канале ЦИК.
Ранее президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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