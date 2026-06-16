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Центр продукции леспромкомплекса Вологодской области открыли в Китае - РИА Новости, 16.06.2026
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Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
20:30 16.06.2026
Центр продукции леспромкомплекса Вологодской области открыли в Китае

Центр продукции леспромкомплекса Вологодской области начал работу в Китае

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на Вологду
Вид на Вологду - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Демонстрационный центр продукции лесопромышленного комплекса Вологодской области открыли на базе логистической компании в городе Сиане в Китае, сообщает пресс-служба правительства региона.
На торжественную церемонию открытия центра отправилась региональная делегация во главе с министром лесного комплекса области Евгением Агуловым.
"В рамках межрегионального сотрудничества Вологодская область стала первой в реализации таких важных проектов. Благодарим наших коллег из Китая за эффективное взаимодействие и поддержку в продвижении вологодской продукции на китайский рынок", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
На площадке размещены образцы лесопродукции предприятий региона, предусмотрена возможность складирования и транспортировки, организована зона для деловых встреч, переговоров и презентаций.
В сообщении указывается, что центр станет хабом для дистрибуции продукции вологодского лесопромышленного комплекса по территории всего Китая. Уже подписан ряд соглашений о сотрудничестве между вологодскими предприятиями и логистической компанией.
В пресс-службе отмечают, что в прошлом году товарооборот между Китаем и Вологодской областью вырос на 50% в сравнении с 2024 годом. Производители региона заинтересованы в дальнейшем развитии поставок в КНР пиломатериалов, фанеры, плитной продукции, бумаги и картона, а также биотоплива.
Межрегиональное сотрудничество между Вологодской областью и Китайской Народной Республикой укрепляют в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
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