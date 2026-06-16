Центр продукции леспромкомплекса Вологодской области открыли в Китае

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Демонстрационный центр продукции лесопромышленного комплекса Вологодской области открыли на базе логистической компании в городе Сиане в Китае, сообщает пресс-служба правительства региона.

На торжественную церемонию открытия центра отправилась региональная делегация во главе с министром лесного комплекса области Евгением Агуловым.

"В рамках межрегионального сотрудничества Вологодская область стала первой в реализации таких важных проектов. Благодарим наших коллег из Китая за эффективное взаимодействие и поддержку в продвижении вологодской продукции на китайский рынок", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов , его слова приводит пресс-служба.

На площадке размещены образцы лесопродукции предприятий региона, предусмотрена возможность складирования и транспортировки, организована зона для деловых встреч, переговоров и презентаций.

В сообщении указывается, что центр станет хабом для дистрибуции продукции вологодского лесопромышленного комплекса по территории всего Китая. Уже подписан ряд соглашений о сотрудничестве между вологодскими предприятиями и логистической компанией.

В пресс-службе отмечают, что в прошлом году товарооборот между Китаем и Вологодской областью вырос на 50% в сравнении с 2024 годом. Производители региона заинтересованы в дальнейшем развитии поставок в КНР пиломатериалов, фанеры, плитной продукции, бумаги и картона, а также биотоплива.