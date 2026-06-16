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В Волгоградской области столкнулись два грузовика - РИА Новости, 16.06.2026
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16:16 16.06.2026
В Волгоградской области столкнулись два грузовика

В Волгоградской области столкнулись два грузовика, один опрокинулся и загорелся

© РИА Новости / Максим БогодвидШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе в Городищенском районе Волгоградской области столкнулись два грузовика.
  • Водитель «Камаза» не выдержал дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля, в результате «Камаз» съехал на обочину, опрокинулся и загорелся, пострадал его водитель.
ВОЛГОГРАД, 16 июн – РИА Новости. Два грузовика столкнулись во вторник днем на трассе в Городищенском районе Волгоградской области, один из них опрокинулся и загорелся, пострадал виновник аварии, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.
"Водитель автомашины "Камаз" не выдержал дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля и столкнулся с ним. От удара "Камаз" съехал на обочину, где опрокинулся и загорелся. Пострадал сам водитель "Камаза", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что вторая машина, попавшая в ДТП, тоже была грузовой.
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