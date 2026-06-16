Жительницу Волгограда будут судить за поджог базовых станций сотовой связи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 17-летняя жительница Волгограда подожгла две базовые станции операторов сотовой связи в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах города.
- Девушку обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и дело направлено в суд.
ВОЛГОГРАД, 16 июн – РИА Новости. Семнадцатилетнюю жительницу Волгограда будут судить за поджог двух базовых станций операторов сотовой связи, сообщило региональное следственное управление СК России.
По данным следствия, 17-летняя волгоградка в мессенджере получила от неизвестного предложение поджечь за вознаграждение оборудование базовых станций операторов сотовой связи. Согласившись совершить диверсию, в декабре 2025 года она подожгла две станции - в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах Волгограда.
Происходящее девушка сняла на камеру мобильного телефона, а видеозапись отправила куратору. В результате диверсии операторам связи причинен ущерб на сумму свыше полутора миллионов рублей.
"Она обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору, повлекшая причинение значительного имущественного ущерба)… Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.