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Жительницу Волгограда будут судить за поджог базовых станций сотовой связи - РИА Новости, 16.06.2026
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10:58 16.06.2026
Жительницу Волгограда будут судить за поджог базовых станций сотовой связи

В Волгограде будут судить девушку-подростка за поджог двух станций сотовой связи

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 17-летняя жительница Волгограда подожгла две базовые станции операторов сотовой связи в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах города.
  • Девушку обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и дело направлено в суд.
ВОЛГОГРАД, 16 июн – РИА Новости. Семнадцатилетнюю жительницу Волгограда будут судить за поджог двух базовых станций операторов сотовой связи, сообщило региональное следственное управление СК России.
По данным следствия, 17-летняя волгоградка в мессенджере получила от неизвестного предложение поджечь за вознаграждение оборудование базовых станций операторов сотовой связи. Согласившись совершить диверсию, в декабре 2025 года она подожгла две станции - в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах Волгограда.
Происходящее девушка сняла на камеру мобильного телефона, а видеозапись отправила куратору. В результате диверсии операторам связи причинен ущерб на сумму свыше полутора миллионов рублей.
"Она обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору, повлекшая причинение значительного имущественного ущерба)… Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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