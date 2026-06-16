Жительницу Волгограда будут судить за поджог базовых станций сотовой связи

ВОЛГОГРАД, 16 июн – РИА Новости. Семнадцатилетнюю жительницу Волгограда будут судить за поджог двух базовых станций операторов сотовой связи, сообщило региональное следственное управление СК России.

Происходящее девушка сняла на камеру мобильного телефона, а видеозапись отправила куратору. В результате диверсии операторам связи причинен ущерб на сумму свыше полутора миллионов рублей.