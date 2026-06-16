Врач посоветовал не использовать ржавую воду для мытья и чистки зубов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ржавая вода может вызвать сухость, зуд и раздражение кожи, а при наличии стоматита — увеличить риск инфекций полости рта, рассказал врач-инфекционист АО "Медицина" Владимир Неронов.
- Ржавая вода особенно опасна для людей с атопическим дерматитом, экземой и астмой.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ржавая вода может вызвать сухость, зуд и раздражение кожи, а при наличии стоматита - увеличить риск инфекций полости рта, рассказал врач-инфекционист АО "Медицина" Владимир Неронов.
"Железо в форме нерастворимых частиц практически не проникает через кожу, поэтому системной интоксикации при однократном контакте не возникнет. Однако взвесь ржавчины нарушает липидную мантию кожи, что провоцирует сухость и зуд. Если в ротовой полости есть ранки или стоматит, взвесь железа создает благоприятную среду для микроорганизмов", - сказал Неронов "Газете.Ru".
По словам врача, ржавая вода особенно опасна для людей с атопическим дерматитом и экземой, а также может раздражать дыхательные пути при астме. Кроме того, он посоветовал не использовать такую воду для чистки зубов, так как частицы ржавчины могут царапать эмаль и десны.