Врач посоветовал не использовать ржавую воду для мытья и чистки зубов

По словам врача, ржавая вода особенно опасна для людей с атопическим дерматитом и экземой, а также может раздражать дыхательные пути при астме. Кроме того, он посоветовал не использовать такую воду для чистки зубов, так как частицы ржавчины могут царапать эмаль и десны.