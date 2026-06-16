Ребенок со старшим братом повредили четыре машины во Владивостоке

Ребенок со старшим братом повредили четыре машины во Владивостоке

Во Владивостоке внедорожник с ребенком столкнулся с четырьмя авто

Краткий пересказ от РИА ИИ Во Владивостоке двое братьев без разрешения взяли отцовский внедорожник и устроили столкновение с четырьмя припаркованными машинами.

За рулем мог быть 12-летний мальчик, в ДТП никто не пострадал.

Сотрудники ГАИ проводят проверку и устанавливают, кто был за рулем.

ВЛАДИВОСТОК, 16 апр — РИА Новости. Во Владивостоке 12-летний мальчик и его старший брат без спроса взяли отцовский внедорожник и устроили столкновение с четырьмя машинами, сообщил главк МВД по Приморскому краю.

"По предварительной информации, неустановленный водитель автомобиля Toyota Land Cruiser <…> не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и совершил столкновение с четырьмя транспортными средствами, припаркованными на обочине проезжей части дороги. В салоне внедорожника находились 20-летний молодой человек и его 12-летний брат", — говорится в релизе

Братья рассказали, что без разрешения взяли ключи от автомобиля отца и решили прокатиться. В местных соцсетях утверждается, что в этот момент за рулем внедорожника был 12-летний мальчик.

ДТП произошло возле школы, в нем никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.