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Во Владивостоке внедорожник с ребенком столкнулся с четырьмя авто - РИА Новости, 16.06.2026
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08:23 16.06.2026 (обновлено: 10:07 16.06.2026)
Во Владивостоке внедорожник с ребенком столкнулся с четырьмя авто

Во Владивостоке внедорожник с 12-летним ребенком столкнулся с четырьмя машинами

© Фото : Полиция Приморья/TelegramРебенок со старшим братом повредили четыре машины во Владивостоке
Ребенок со старшим братом повредили четыре машины во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Полиция Приморья/Telegram
Ребенок со старшим братом повредили четыре машины во Владивостоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Владивостоке двое братьев без разрешения взяли отцовский внедорожник и устроили столкновение с четырьмя припаркованными машинами.
  • За рулем мог быть 12-летний мальчик, в ДТП никто не пострадал.
  • Сотрудники ГАИ проводят проверку и устанавливают, кто был за рулем.
ВЛАДИВОСТОК, 16 апр — РИА Новости. Во Владивостоке 12-летний мальчик и его старший брат без спроса взяли отцовский внедорожник и устроили столкновение с четырьмя машинами, сообщил главк МВД по Приморскому краю.
"По предварительной информации, неустановленный водитель автомобиля Toyota Land Cruiser <…> не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и совершил столкновение с четырьмя транспортными средствами, припаркованными на обочине проезжей части дороги. В салоне внедорожника находились 20-летний молодой человек и его 12-летний брат", — говорится в релизе.
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Братья рассказали, что без разрешения взяли ключи от автомобиля отца и решили прокатиться. В местных соцсетях утверждается, что в этот момент за рулем внедорожника был 12-летний мальчик.
ДТП произошло возле школы, в нем никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.
Сотрудники ГАИ проводят проверку. Внедорожник отправили на стоянку временного задержания. Эксперт, осматривавший его на месте происшествия, обнаружил следы пальцев рук. Сейчас устанавливается, кто именно был за рулем.
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