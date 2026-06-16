В МИД рассказали, сколько иностранцев оформили электронные визы в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2025 году иностранцы оформили порядка 821,3 тысячи единых электронных виз в Россию.
- Лидерами по количеству оформленных виз стали граждане Китая (около 325,6 тысячи виз).
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Единые электронные визы в Россию в 2025 году оформили порядка 821,3 тысячи иностранцев, лидируют граждане Китая, которые оформили около 325,6 тысячи виз, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"В 2025 году оформлены 821 262 единые электронные визы. Среди получателей лидируют граждане Китая - 325 619, Саудовской Аравии - 84 825, Германии - 65 749", - сказал Климов.
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15 июня, 06:21