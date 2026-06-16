В МИД рассказали, сколько иностранцев оформили электронные визы в Россию

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Единые электронные визы в Россию в 2025 году оформили порядка 821,3 тысячи иностранцев, лидируют граждане Китая, которые оформили около 325,6 тысячи виз, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.