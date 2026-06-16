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В МИД рассказали, сколько иностранцев оформили электронные визы в Россию - РИА Новости, 16.06.2026
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06:44 16.06.2026
В МИД рассказали, сколько иностранцев оформили электронные визы в Россию

МИД: более 821 тысячи иностранцев оформили электронные визы в 2025 году

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2025 году иностранцы оформили порядка 821,3 тысячи единых электронных виз в Россию.
  • Лидерами по количеству оформленных виз стали граждане Китая (около 325,6 тысячи виз).
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Единые электронные визы в Россию в 2025 году оформили порядка 821,3 тысячи иностранцев, лидируют граждане Китая, которые оформили около 325,6 тысячи виз, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"В 2025 году оформлены 821 262 единые электронные визы. Среди получателей лидируют граждане Китая - 325 619, Саудовской Аравии - 84 825, Германии - 65 749", - сказал Климов.
Он добавил, что также электронные визы в РФ были популярны среди граждан Турции – около 60,1 тысячи, Индии – 55,5 тысячи, а также Эстонии и Латвии – 30,4 тысячи и 22,8 тысячи соответственно.
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