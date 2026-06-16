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Вэнс признался, что не верит никому - РИА Новости, 16.06.2026
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00:58 16.06.2026
Вэнс признался, что не верит никому

Вэнс заявил, что не верит никому, когда его спросили о доверии к Ирану

© REUTERS / Kevin LamarqueВице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме в Вашингтоне
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что никому не доверяет.
  • Вэнс подчеркнул, что соглашение с Ираном построено так, что выгоды появятся у обеих сторон только при выполнении всех условий.
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что не верит никому, когда его спросили о доверии к Ирану.
"Прежде всего, я никому не доверяю", - сказал Вэнс в интервью телеканалу CNN.
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Он выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп выстроил соглашение с Ираном таким образом, что выгоды от нее будут только в том случае, если Тегеран станет выполнять все условия.
«
"Могу ли я сказать со 100-процентной уверенностью, что они будут выполнять все обязательства? Нет, конечно, нет, поскольку я не могу предсказывать будущее. Но я могу сказать, что мы структурировали сделку таким образом, что их выгоды появятся лишь в том случае, если будут и наши выгоды", - добавил Вэнс.
Американский вице-президент также подчеркнул, что за последние 47 лет у США никогда не было такого уровня координации с Ираном, как сейчас.
"У нас никогда не было такого масштаба прямых коммуникаций между высшими эшелонами их общества и нашим высшим политическим руководством. Таким образом, кое-что фундаментально изменилось", - отметил Вэнс.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
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