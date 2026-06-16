Венесуэла подписала меморандум о сотрудничестве с General Electric

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Венесуэлы подписали меморандум о взаимопонимании с американской компанией General Electric для восстановления национальной электроэнергетической системы.

Реализация соглашения позволит в течение первых 24 месяцев восстановить 1 тысячу мегаватт генерирующих мощностей, а в течение четырех лет увеличить этот показатель более чем до 5 тысяч мегаватт.

Сотрудничество с General Electric охватит объекты генерации, линии электропередачи и электрические подстанции, а также предусматривает подготовку венесуэльских специалистов и передачу новых технологий.

МЕХИКО, 16 июн - РИА Новости. Власти Венесуэлы подписали меморандум о взаимопонимании с американской компанией General Electric для восстановления национальной электроэнергетической системы, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.

"Сегодня исторический шаг для Венесуэлы , который позволит восстановить такую важную для жизни страны услугу, как электроснабжение. Я попросила команды как можно быстрее преобразовать этот меморандум уже в контракт, чтобы начать работы", - заявила Родригес во время церемонии подписания, которую показал телеканал TeleSur.

По словам главы государства, реализация соглашения позволит в течение первых 24 месяцев восстановить 1 тысячу мегаватт генерирующих мощностей, а в течение четырех лет увеличить этот показатель более чем до 5 тысяч мегаватт.

Родригес уточнила, что сотрудничество с General Electric охватит не только объекты генерации, но также линии электропередачи и электрические подстанции. Кроме того, соглашение предусматривает подготовку венесуэльских специалистов и передачу новых технологий.

Министр электроэнергетики Венесуэлы Роландо Алькала сообщил, что специалисты министерства и государственной энергокомпании Corpoelec в течение полутора месяцев совместно с представителями американской компании проводили оценку состояния национальной энергосистемы, включая гидро- и тепловые электростанции, а также подстанции.

Президент подразделения генерации компании GE Vernova Эрик Грей заявил, что компания рассчитывает помочь Венесуэле стабилизировать энергоснабжение и обеспечить дальнейший рост энергетического сектора.

Это уже второе соглашение в энергетической сфере, заключенное Венесуэлой менее чем за неделю - ранее власти подписали договор с латиноамериканской компанией IMSA о завершении строительства гидроэлектростанции "Токома" и модернизации объектов энергетического комплекса в районе Нижнего Карони, что позволит дополнительно ввести более 2,4 тысячи мегаватт мощности.