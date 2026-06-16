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Курение вейпа назвали возможной причиной смерти подростка в Уссурийске - РИА Новости, 16.06.2026
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03:56 16.06.2026 (обновлено: 05:48 16.06.2026)
Курение вейпа назвали возможной причиной смерти подростка в Уссурийске

В Уссурийске тринадцатилетний подросток умер, вероятно, от курения вейпа

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Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Уссурийске скончался тринадцатилетний подросток.
  • Причиной смерти, по сообщению минздрава Приморья, вероятно, стало курение вейпа.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. В Уссурийске умер тринадцатилетний подросток, вероятно, из-за курение вейпа, сообщает минздрав Приморья.
Уссурийске вчера с признаками быстро наступившей смерти погиб подросток 13 лет. Из наиболее вероятных причин врачи отметили курение вейпа", — говорится в заявлении.
Устанавливаются дополнительные обстоятельства происшествия.
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