Курение вейпа назвали возможной причиной смерти подростка в Уссурийске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Уссурийске скончался тринадцатилетний подросток.
- Причиной смерти, по сообщению минздрава Приморья, вероятно, стало курение вейпа.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. В Уссурийске умер тринадцатилетний подросток, вероятно, из-за курение вейпа, сообщает минздрав Приморья.
"В Уссурийске вчера с признаками быстро наступившей смерти погиб подросток 13 лет. Из наиболее вероятных причин врачи отметили курение вейпа", — говорится в заявлении.
Устанавливаются дополнительные обстоятельства происшествия.