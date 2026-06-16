Российские ученые создают препарат для лечения гепатита В

Он добавил, что в университете также открыли производство биомедицинских клеточных продуктов.

"В настоящее время мы уже проводим операции по реконструкции барабанной перепонки и лечение патологий голосовых связок с помощью клеточных продуктов. В перспективе эти технологии будут применяться для восстановления хрящевой ткани и других органов", – заключил Глыбочко.