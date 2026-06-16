Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые создают препарат для лечения гепатита В - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 16.06.2026 (обновлено: 07:35 16.06.2026)
Российские ученые создают препарат для лечения гепатита В

Сеченовский университет разрабатывает препарат для лечения гепатита B

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Сотрудница лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты Сеченовского университета разрабатывают новый препарат для лечения гепатита B.
  • Ученые работают над системами доставки и совершенствуют технологии генетического редактирования, чтобы в перспективе полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток.
  • В университете также открыли производство биомедицинских клеточных продуктов, которые уже применяются в операциях по реконструкции барабанной перепонки и лечению патологий голосовых связок.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты Сеченовского университета разрабатывают новый препарат для лечения гепатита B, сообщил в интервью РИА Новости ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.
"Еще одно направление – технология генетического редактирования против гепатита B. Существующие сегодня препараты позволяют подавлять этот вирус, но не удаляют его из клеток организма. Наши ученые работают над системами доставки и совершенствуют эти технологии, чтобы в перспективе полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток", - сказал Глыбочко.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Скворцова анонсировала регистрацию первой российской вакцины от пневмококка
12 июня, 07:56
Он добавил, что в университете также открыли производство биомедицинских клеточных продуктов.
"В настоящее время мы уже проводим операции по реконструкции барабанной перепонки и лечение патологий голосовых связок с помощью клеточных продуктов. В перспективе эти технологии будут применяться для восстановления хрящевой ткани и других органов", – заключил Глыбочко.
Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
В России начнут доклинические исследования вакцины от аллергии на амброзию
10 июня, 06:50
 
Петр ГлыбочкоЗдоровьеОбществоГепатит BРоссияПервый МГМУ имени Сеченова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала