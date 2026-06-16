"В отставку!" Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость на Западе

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"Можете оказать нам услугу, как-нибудь исчезнуть или уйти в отставку? Можем ли мы проголосовать?! Боже мой, уже четыре года эта проклятая страна так коррумпирована, только вы и другие политики об этом не говорите!" — отметил третий.