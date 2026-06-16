Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X активно комментируют заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансовой поддержке Украины.
- Комментаторы обвиняют ЕС в поддержке коррумпированного режима и в том, что средства были «украдены» у европейских налогоплательщиков.
- Пользователи выражают недовольство и критикуют ЕС за политику в отношении Украины.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансовой поддержке Украины.
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"Вы украли эти 90 миллиардов евро у европейских налогоплательщиков, пенсионеров, системы образования и здравоохранения. Вы и весь ЕС, движимые параноидальной русофобией, поддерживаете самый коррумпированный режим в Европе", — написал один комментатор.
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"Можно ли отправить всех вас на передовую?" — задался вопросом другой.
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"Можете оказать нам услугу, как-нибудь исчезнуть или уйти в отставку? Можем ли мы проголосовать?! Боже мой, уже четыре года эта проклятая страна так коррумпирована, только вы и другие политики об этом не говорите!" — отметил третий.
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"Украине нужно защищаться от отмывания денег. ЕС — посмешище", — обрушился с критикой еще один.
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"То, что ты постоянно повторяешь ложь, еще не делает ее правдой, злая ведьма из Брюсселя!" — заключили читатели.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны Москвы. В МИД не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.