Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема, член партии "Альянс свободы", заявил, что Украина и Евросоюз пытаются выставить Россию агрессором, обвиняя в атаке на Киево-Печерскую лавру.
- По его мнению, повреждения церкви в Киево-Печерской лавре могли быть вызваны попаданием ракеты Patriot, которая является устаревшей и некачественной.
- Мема считает, что инцидент используется для представления России как агрессора, в то время как Зеленский продолжает подстрекать и принуждать свой народ к войне.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украина и Евросоюз пытаются выставить Россию агрессором, обвиняя в якобы атаке на Киево-Печерскую лавру, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
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"Церковь, пострадавшая на Украине, по всей видимости, была повреждена после попадания в нее ракеты Patriot. Хорошо известно, что оружие, переданное Украине, является устаревшим и некачественным. Европа не передавала лучшее оружие, только старое", — написал он.
Политик отметил, что именно Владимир Зеленский запретил исповедание Русской православной церкви, а Европа закрыла на это глаза.
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"Этот инцидент используется для того, чтобы снова представить Россию как агрессора, в то время как Зеленский продолжает подстрекать свой народ и принуждать его к войне. Мобилизация на Украине продолжается, а Европа молчит перед волей украинского народа, не желающего отправлять своих сыновей на фронт. ЕС опасен и ведет нас к войне против России", — резюмировал Мема.
Ранее сегодня в Минобороны России заявили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры поразила ракета американского зенитного комплекса Patriot, у которой мог истечь срок годности.
В начале июня представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев рассчитывает получить ракеты-перехватчики, в том числе для Patriot, с истекающим сроком годности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также отметила, что никого на Западе не волновало разграбление Киево-Печерской лавры при режиме Владимира Зеленского, зато Россию мгновенно обвинили в атаке на нее.