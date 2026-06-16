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"Этот инцидент используется для того, чтобы снова представить Россию как агрессора, в то время как Зеленский продолжает подстрекать свой народ и принуждать его к войне. Мобилизация на Украине продолжается, а Европа молчит перед волей украинского народа, не желающего отправлять своих сыновей на фронт. ЕС опасен и ведет нас к войне против России", — резюмировал Мема.