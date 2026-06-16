Мендель сделала тревожное заявление из-за саммита G7

"Между тем, некоторые западные эксперты и политики с удовольствием "борются с Россией", не выходя из-за своих клавиатур, готовые поддерживать этот конфликт бесконечно — за счет Украины. Но убирать за ними беспорядок будут не они", — говорится в ее публикации в соцсети X.



Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.



Позавчера состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.