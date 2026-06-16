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Мендель сделала тревожное заявление из-за саммита G7 - РИА Новости, 16.06.2026
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14:37 16.06.2026
Мендель сделала тревожное заявление из-за саммита G7

Мендель осудила саммит G7 за желание Запада продолжать конфликт на Украине

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Юлия Мендель
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Юлия Мендель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала саммит G7, считая, что Запад стремится победить Москву руками Киева.
  • Она отметила, что некоторые западные эксперты и политики поддерживают конфликт, не неся ответственности за его последствия.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала саммит G7, поскольку Запад стремится победить Москву руками Киева.
По ее словам, многие украинцы считают, что продолжение конфликта приведет лишь к уничтожению нации с богатой историей.
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"Между тем, некоторые западные эксперты и политики с удовольствием "борются с Россией", не выходя из-за своих клавиатур, готовые поддерживать этот конфликт бесконечно — за счет Украины. Но убирать за ними беспорядок будут не они", — говорится в ее публикации в соцсети X.

Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.

Позавчера состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
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