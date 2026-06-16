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Бойцы "Юга" уничтожили до 100 боевиков и освободили 120 зданий за сутки - РИА Новости, 16.06.2026
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12:13 16.06.2026 (обновлено: 20:45 16.06.2026)
Бойцы "Юга" уничтожили до 100 боевиков и освободили 120 зданий за сутки

МО РФ: бойцы "Юга" уничтожили до 100 боевиков и освободили 120 зданий за сутки

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовики «Южной» группировки в юго-западной части Константиновки уничтожили до 100 боевиков ВСУ.
  • Освобождены 120 зданий в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Штурмовики "Южной" группировки в юго-западной части Константиновки уничтожили до 100 боевиков, освобождены 120 зданий, сообщило Минобороны РФ.
"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы "Южной" группировки войск ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сообщении.
За сутки в населенном пункте уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль "Senator" канадского производства и бронемашина "MaxxPro" производства США, 19 пикапов, два орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса, добавили в ведомстве.
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