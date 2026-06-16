Украина получила неожиданный удар в спину, заявили в Раде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС не хочет, чтобы новый крупный транш помощи Киеву пошел на зарплаты украинским военным, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.
- Он добавил, что ЕС считает это внутренней проблемой самой Украины.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. ЕС не хочет, чтобы новый крупный транш помощи Киеву пошел на зарплаты украинским военным, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.
"Они говорят: это ваша внутренняя проблема. Это ваши внутренние ресурсы, поэтому занимайтесь их распределением. Сейчас главное — найти средства", — цитирует его издание "Страна.ua".
Он отметил, что речь идет о кредите в 90 миллиардов евро, который лидеры стран ЕС утвердили на саммите в декабре 2025 года.
Порядка 60 миллиардов евро должно пойти на военную помощь, меньшая часть — на поддержку украинского бюджета.