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Украина получила неожиданный удар в спину, заявили в Раде - РИА Новости, 16.06.2026
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10:12 16.06.2026 (обновлено: 16:57 16.06.2026)
Украина получила неожиданный удар в спину, заявили в Раде

Депутат Рады Костенко: ЕС не хочет выделять деньги на зарплаты военным ВСУ

© РИА НовостиКупол здания Верховной рады Украины
Купол здания Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости
Купол здания Верховной рады Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС не хочет, чтобы новый крупный транш помощи Киеву пошел на зарплаты украинским военным, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.
  • Он добавил, что ЕС считает это внутренней проблемой самой Украины.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. ЕС не хочет, чтобы новый крупный транш помощи Киеву пошел на зарплаты украинским военным, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.
"Они говорят: это ваша внутренняя проблема. Это ваши внутренние ресурсы, поэтому занимайтесь их распределением. Сейчас главное — найти средства", — цитирует его издание "Страна.ua".
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Он отметил, что речь идет о кредите в 90 миллиардов евро, который лидеры стран ЕС утвердили на саммите в декабре 2025 года.
Порядка 60 миллиардов евро должно пойти на военную помощь, меньшая часть — на поддержку украинского бюджета.
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