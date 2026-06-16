Украина получила неожиданный удар в спину, заявили в Раде

Краткий пересказ от РИА ИИ ЕС не хочет, чтобы новый крупный транш помощи Киеву пошел на зарплаты украинским военным, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

Он добавил, что ЕС считает это внутренней проблемой самой Украины.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. ЕС не хочет, чтобы новый крупный транш помощи Киеву пошел на зарплаты украинским военным, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

"Они говорят: это ваша внутренняя проблема. Это ваши внутренние ресурсы, поэтому занимайтесь их распределением. Сейчас главное — найти средства", — цитирует его издание "Страна.ua".

Он отметил, что речь идет о кредите в 90 миллиардов евро, который лидеры стран ЕС утвердили на саммите в декабре 2025 года.