Глава Минсельхоза рассказала о просьбе партнеров к России

"Со всеми странами-партнерами, с которыми мы уже работаем, сейчас рассматриваем возможность перехода на желательно трехлетние контракты. Формула цены, ценообразование - это отдельный вопрос. Чтобы все-таки были среднесрочные (контракты - ред.) - наши производители к этому готовы", - уточнила министр.