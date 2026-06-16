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Глава Минсельхоза рассказала о просьбе партнеров к России - РИА Новости, 16.06.2026
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00:19 16.06.2026 (обновлено: 02:23 16.06.2026)
Глава Минсельхоза рассказала о просьбе партнеров к России

Лут: партнеры попросили Россию увеличить поставки азотных и фосфорных удобрений

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудники на складе предприятии по производство калийных удобрений
Сотрудники на складе предприятии по производство калийных удобрений - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Сотрудники на складе предприятии по производство калийных удобрений . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партнеры России попросили увеличить поставки азотных и фосфорных удобрений из-за ситуации на Ближнем Востоке.
  • Эфиопия обратилась к России с просьбой поставить большой объем удобрений, но одномоментно выдать запрашиваемый объем сложно.
  • Россия рассматривает возможность перехода на среднесрочные контракты с партнерами, в том числе с Эфиопией.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Партнеры России попросили ее увеличить поставки азотных и фосфорных удобрений из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
"После ситуации на Ближнем Востоке подавляющее большинство наших партнеров попросили об увеличении поставок (удобрений - ред.) азотной группы и фосфорной группы. С калийными удобрениями в целом у нас все стабильно, калийные удобрения не зависят в большей степени от ситуации на Ближнем Востоке. Азотная группа - это ключевая, по которой идут просьбы, а также сложные удобрения, в которых тоже есть азотсоставляющая часть", - заявила Лут газете "Известия".
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Лут добавила, что, в частности, Эфиопия обратилась к России с просьбой поставить большой объем удобрений, однако, по ее словам, одномоментно выдать запрашиваемый объем сложно, поэтому предлагается перейти к среднесрочным контрактам, такой вариант обсуждается с Аддис-Абебой.
"Со всеми странами-партнерами, с которыми мы уже работаем, сейчас рассматриваем возможность перехода на желательно трехлетние контракты. Формула цены, ценообразование - это отдельный вопрос. Чтобы все-таки были среднесрочные (контракты - ред.) - наши производители к этому готовы", - уточнила министр.
По ее словам, Россия видит спрос, на данный момент он повышенный. Москва надеется, что сможет удовлетворить потребности всех ключевых партнеров, добавила Лут.
Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
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