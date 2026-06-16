В Пермском крае ввели режим ракетной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пермском крае введен режим «Ракетная опасность».
- Оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Режим ракетной опасности введен в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУМЧС.
"В Пермском крае введен режим "Ракетная опасность". Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
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