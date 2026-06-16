В нескольких российских областях объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ярославской области объявлена ракетная опасность, призвал жителей соблюдать спокойствие и покинуть открытые участки губернатор Михаил Евраев.
- Ракетная опасность объявлена на территории Оренбургской области, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
- Ракетная опасность объявлена в Татарстане, Орловской и Ульяновской областях, сообщили соответствующие региональные ведомства и губернаторы.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Орловской, Ярославской, Оренбургской, Ульяновской, Костромской областях, в Чувашии и на территории республики Татарстан.
"В Ярославской области объявлена ракетная опасность", - написал губернатор Михаил Евраев в канале на платформе "Макс".
Глава региона призвал жителей соблюдать спокойствие, а также покинуть открытые участки.
Ракетная опасность объявлена на территории Оренбургской области, сообщил губернатор Евгений Солнцев платформе "Макс".
"На территории Республики Татарстан введен режим "Ракетная опасность". Необходимо принять меры безопасности", - говорится в сообщении в канале ГУМЧС РФ по региону на платформе "Макс".
"Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – написал губернатор региона Андрей Клычков в канале на платформе "Макс".
Ракетная опасность объявлена на территории Ульяновской области, сообщил губернатор Алексей Русских.
"Внимание! Ракетная опасность на территории Ульяновской области", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Ракетная опасность объявлена на территории Чувашии, сообщило ГУ МЧС республики в канале на платформе "Макс".
"На территории Костромской области объявлена ракетная опасность", - написал губернатор Сергей Ситников в канале на платформе Max.
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