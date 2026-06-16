В Саратовской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотников.
- Жителям области поступило соответствующее сообщение от системы РСЧС.
САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Саратовской области, говорится в сообщении, поступившем жителям от системы РСЧС.
"Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Саратовской области!" - говорится в смс-сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18