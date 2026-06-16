Полиция в Торонто изъяла шесть дронов рядом с местами проведения матчей ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Торонто перехватила шесть несанкционированных дронов рядом с местами проведения мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу.
- Оператору одного из перехваченных дронов предъявлены обвинения в связи с нарушением канадских авиационных правил.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полиция канадского города Торонто заявила о том, что с начала празднований, приуроченных к чемпионату мира по футболу, стартовавших в прошлую среду, в городе перехватили шесть несанкционированных дронов рядом с местами проведения этих мероприятий, сообщает телеканал CTV.
"В понедельник полиция заявила об "обнаружении и перехвате" очередного беспилотника, ставшего шестым меньше, чем за неделю (проведения мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу - ред.)", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на пост официального аккаунта ведомства в соцсети X.
В сообщении указывается, что оператору перехваченного дрона предъявлены обвинения в связи с нарушением канадских авиационных правил.