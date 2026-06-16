Полиция в Торонто изъяла шесть дронов рядом с местами проведения матчей ЧМ

"В понедельник полиция заявила об "обнаружении и перехвате" очередного беспилотника, ставшего шестым меньше, чем за неделю (проведения мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу - ред.)", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на пост официального аккаунта ведомства в соцсети X.