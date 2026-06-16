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Полиция в Торонто изъяла шесть дронов рядом с местами проведения матчей ЧМ - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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05:39 16.06.2026
Полиция в Торонто изъяла шесть дронов рядом с местами проведения матчей ЧМ

Полиция в Торонто изъяла шесть дронов с начала ЧМ-2026

© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевКонная полиция на улицах Торонто накануне саммита "двадцатки"
Конная полиция на улицах Торонто накануне саммита двадцатки - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Торонто перехватила шесть несанкционированных дронов рядом с местами проведения мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу.
  • Оператору одного из перехваченных дронов предъявлены обвинения в связи с нарушением канадских авиационных правил.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полиция канадского города Торонто заявила о том, что с начала празднований, приуроченных к чемпионату мира по футболу, стартовавших в прошлую среду, в городе перехватили шесть несанкционированных дронов рядом с местами проведения этих мероприятий, сообщает телеканал CTV.
"В понедельник полиция заявила об "обнаружении и перехвате" очередного беспилотника, ставшего шестым меньше, чем за неделю (проведения мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу - ред.)", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на пост официального аккаунта ведомства в соцсети X.
В сообщении указывается, что оператору перехваченного дрона предъявлены обвинения в связи с нарушением канадских авиационных правил.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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