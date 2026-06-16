В Токио сработала система оповещения из-за сильного землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в префектуре Ибараки.
- В Токио сработала экстренная сигнализация на телефонах, при этом угрозы цунами не было.
ТОКИО, 16 июн – РИА Новости. Сильное землетрясение ощущалось в Токио, сработала система оповещения на телефонах, передает корреспондент РИА Новости.
В Токио сработала сигнализация - оповещение на телефоне. Корреспондент агентства находилась в заведении общепита. Несмотря на то, что на всех столах запищали телефоны, японцы посмотрели в экран, прислушались к легким подземным толчкам и продолжили ужин.
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