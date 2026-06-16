В Токио сработала система оповещения из-за сильного землетрясения

В Токио сработала сигнализация - оповещение на телефоне. Корреспондент агентства находилась в заведении общепита. Несмотря на то, что на всех столах запищали телефоны, японцы посмотрели в экран, прислушались к легким подземным толчкам и продолжили ужин.