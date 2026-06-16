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В Токио сработала система оповещения из-за сильного землетрясения - РИА Новости, 16.06.2026
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14:11 16.06.2026
В Токио сработала система оповещения из-за сильного землетрясения

В Токио сработала система оповещения из-за землетрясения магнитудой 5,5

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в префектуре Ибараки.
  • В Токио сработала экстренная сигнализация на телефонах, при этом угрозы цунами не было.
ТОКИО, 16 июн – РИА Новости. Сильное землетрясение ощущалось в Токио, сработала система оповещения на телефонах, передает корреспондент РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло недалеко от Токио в префектуре Ибараки, в Токио сработала экстренная сигнализация на телефонах. Угрозы цунами нет, и она не объявлялась с самого начала, так как очаг залегал на суше на глубине 50 километров.
В Токио сработала сигнализация - оповещение на телефоне. Корреспондент агентства находилась в заведении общепита. Несмотря на то, что на всех столах запищали телефоны, японцы посмотрели в экран, прислушались к легким подземным толчкам и продолжили ужин.
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