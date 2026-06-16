Токаев призвал развивать сотрудничество с Россией в космической сфере

Краткий пересказ от РИА ИИ Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость дальнейшего развития стратегического взаимодействия с Россией в космической сфере.

На заседании совета безопасности Казахстана обсуждались развитие спутниковой связи и космической инфраструктуры, поддержка научных исследований, а также казахстанско-российский проект "Байтерек".

АЛМА-АТА, 16 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета безопасности республики указал на необходимость дальнейшего развития стратегического взаимодействия с Россией в космической сфере, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Во вторник Токаев провел заседание совета безопасности Казахстана , на котором обсуждалось текущее состояние космической отрасли, реализуемые проекты и перспективы ее развития.

"Глава государства также остановился на перспективах международного сотрудничества, указав на необходимость развития стратегического взаимодействия с Российской Федерацией и другими зарубежными партнерами. Подчеркнута важность улучшения социально-бытовых условий жизни граждан, проживающих в городе Байконыр и близлежащих районах", - говорится в сообщении президентской пресс-службы

В пресс-службе уточнили, что на заседании также обсуждались развитие спутниковой связи и космической инфраструктуры, поддержка научных исследований, включая астрофизику. Отдельное внимание было уделено казахстанско-российскому проекту "Байтерек".