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Токаев призвал развивать сотрудничество с Россией в космической сфере - РИА Новости, 16.06.2026
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19:06 16.06.2026
Токаев призвал развивать сотрудничество с Россией в космической сфере

Токаев призвал к развитию сотрудничества с Россией в космической сфере

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость дальнейшего развития стратегического взаимодействия с Россией в космической сфере.
  • На заседании совета безопасности Казахстана обсуждались развитие спутниковой связи и космической инфраструктуры, поддержка научных исследований, а также казахстанско-российский проект "Байтерек".
АЛМА-АТА, 16 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета безопасности республики указал на необходимость дальнейшего развития стратегического взаимодействия с Россией в космической сфере, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Во вторник Токаев провел заседание совета безопасности Казахстана, на котором обсуждалось текущее состояние космической отрасли, реализуемые проекты и перспективы ее развития.
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"Глава государства также остановился на перспективах международного сотрудничества, указав на необходимость развития стратегического взаимодействия с Российской Федерацией и другими зарубежными партнерами. Подчеркнута важность улучшения социально-бытовых условий жизни граждан, проживающих в городе Байконыр и близлежащих районах", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.
В пресс-службе уточнили, что на заседании также обсуждались развитие спутниковой связи и космической инфраструктуры, поддержка научных исследований, включая астрофизику. Отдельное внимание было уделено казахстанско-российскому проекту "Байтерек".
"По итогам заседания правительству дан ряд конкретных поручений, направленных на модернизацию космической отрасли и повышение эффективности использования ее потенциала в интересах государства", - заключили в пресс-службе.
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