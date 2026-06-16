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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 16.06.2026
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08:22 16.06.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Тишковец: температура до плюс 18 градусов и дожди ожидаются в Москве во вторник

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дождь в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во вторник в Москве ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременными дождями.
  • Температура воздуха в столице достигнет +15–+18 градусов, что будет похоже на сентябрьскую погоду.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 18 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывистый", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что днем в столице посвежеет до плюс 15 - плюс 18, что будет похоже на сентябрьскую погоду.
"Показания барометров будут слабо расти и составят 740 миллиметров ртутного столба", - добавил он.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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