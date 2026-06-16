Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Москве ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременными дождями.
- Температура воздуха в столице достигнет +15–+18 градусов, что будет похоже на сентябрьскую погоду.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 18 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что днем в столице посвежеет до плюс 15 - плюс 18, что будет похоже на сентябрьскую погоду.
"Показания барометров будут слабо расти и составят 740 миллиметров ртутного столба", - добавил он.