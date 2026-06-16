Жителя Хабаровского края осудили на 23 года за подготовку теракта

"Суд назначил виновному наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшихся - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей", – сообщили в прокуратуре Хабаровского края.