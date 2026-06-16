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Жителя Хабаровского края осудили на 23 года за подготовку теракта - РИА Новости, 16.06.2026
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07:30 16.06.2026 (обновлено: 07:42 16.06.2026)
Жителя Хабаровского края осудили на 23 года за подготовку теракта

Житель Хабаровского края получил 23 года за госизмену и подготовку теракта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Хабаровского края передавал данные о военных объектах РФ спецслужбам Украины.
  • Он также собирался поджечь здание, похитить оружие и изготовил взрывное устройство.
  • Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшихся — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Житель Хабаровского края, передавший данные о военных объектах РФ спецслужбам Украины, а после изготовивший взрывчатку для совершения теракта, приговорен к 23 годам лишения свободы, сообщает прокуратура региона.
В суде установлено, что с февраля по декабрь 2022 года фигурант установил контакт с представителями спецслужб Украины и передал им сведения о расположении военных объектов, техники и другие данные. После он собирался поджечь здание и похитить оружие. Вместе с соучастниками он купил экипировку и изготовил взрывное устройство. Задержали мужчину сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.
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"Суд назначил виновному наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшихся - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей", – сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена), части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).
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