Уимблдон станет испытанием для Андреевой, считает Янчук

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Уимблдон станет испытанием для российской теннисистки Мирры Андреевой.
- Соревнования в основной сетке Уимблдона пройдут с 29 июня по 12 июля.
- Виктор Янчук отметил, что в женском теннисе нет явного лидера, и высказал мнение о возможных трудностях Арины Соболенко на турнире из-за психологических факторов.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер России Виктор Янчук в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что Уимблдон станет испытанием для российской теннисистки Мирры Андреевой.
Соревнования в основной сетке Уимблдона, третьего в сезоне турнира Большого шлема, пройдут с 29 июня по 12 июля.
"В женском теннисе все проще, чем в мужском - там нет явного лидера. Арину Соболенко все же трудно признать лидером, потому что она может провалить любой матч. Не всегда она справляется с собой, поэтому возникают проблемы и неожиданные поражения. Хотя на траве ее удары более опасны, чем на грунте. Если она будет уверена в себе, то, конечно, может выиграть, но психологически ей тяжело", - сказал Янчук.
"Что касается Андреевой, то этот турнир станет для нее испытанием. Пока ей все же немного не хватает ловкости, и ударные игроки имеют большее преимущество. А она комбинационный игрок, у нее тоже есть удары, но есть игроки, которые в этом лучше нее на траве. При этом на данном покрытии элемент случайности очень велик, поэтому все может быть", - добавил он.