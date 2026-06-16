Серена Уильямс не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира в Берлине

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира, 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема теннисистка Серена Уильямс в паре с чешкой Каролиной Муховой не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Берлине.

В матче первого круга 44-летняя Уильямс и 29-летняя Мухова проиграли мексиканке Гильяне Ольмос и новозеландке Эрин Рутлифф со счетом 4:6, 4:6. Спортсменки провели на корте 1 час 30 минут.

Уильямс является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, на счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 "Шлемов" в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.