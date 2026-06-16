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Серена Уильямс не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира в Берлине - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Теннис
 
20:22 16.06.2026
Серена Уильямс не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира в Берлине

Серена Уильямс не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира WTA 500 в Берлине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСерена Уильямс
Серена Уильямс - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Серена Уильямс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Серена Уильямс в паре с Каролиной Муховой не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Берлине, проиграв Гильяне Ольмос и Эрин Рутлифф со счетом 4:6, 4:6.
  • Уильямс вернулась на корт в июне после четырехлетнего перерыва и ранее дошла до второго раунда турнира WTA 500 в Лондоне.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира, 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема теннисистка Серена Уильямс в паре с чешкой Каролиной Муховой не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Берлине.
В матче первого круга 44-летняя Уильямс и 29-летняя Мухова проиграли мексиканке Гильяне Ольмос и новозеландке Эрин Рутлифф со счетом 4:6, 4:6. Спортсменки провели на корте 1 час 30 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Grass Court Championships
16 июня 2026 • начало в 18:40
Завершен
Каролина Мухова
Серена Уильямс
0 : 24:64:6
Джулиана Олмос
Эрин Рутлифф
Календарь Турнирная таблица История встреч
Уильямс вернулась на корт в июне после четырехлетнего перерыва. Ранее американка приняла участие в парном турнире категории WTA 500 в Лондоне, где вместе с представительницей Канады Викторией Мбоко дошла до второго раунда и завершила выступление из-за снятия канадки из-за травмы.
Уильямс является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, на счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 "Шлемов" в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.
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