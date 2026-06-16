Чайка украла банан у ирландского теннисиста на матче "Челленджера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чайка похитила банан со скамейки ирландского теннисиста Конора Ганнона во время матча.
- Конор Ганнон обыграл Бернарда Томича со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:1).
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Чайка похитила банан со скамейки ирландского теннисиста Конора Ганнона во время матча первого круга турнира серии "Челленджер" в Дублине.
Ганнон во вторник обыграл австралийца Бернарда Томича со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:1).
Во время тай-брейка первого сета на подаче Томича чайка села на корт, подошла к вещам Ганнона, схватила банан и улетела прочь. Видео кражи набирает популярность в соцсетях.
Ганнону 24 года, он занимает 562-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).