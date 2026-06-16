Чайка украла банан у ирландского теннисиста на матче "Челленджера"

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Чайка похитила банан со скамейки ирландского теннисиста Конора Ганнона во время матча первого круга турнира серии "Челленджер" в Дублине.

Во время тай-брейка первого сета на подаче Томича чайка села на корт, подошла к вещам Ганнона, схватила банан и улетела прочь. Видео кражи набирает популярность в соцсетях.