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Чайка украла банан у ирландского теннисиста на матче "Челленджера" - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Теннис
 
18:36 16.06.2026
Чайка украла банан у ирландского теннисиста на матче "Челленджера"

Чайка украла банан у ирландского теннисиста на матче "Челленджера" в Дублине

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкТихоокеанская чайка на острове Старичков в районе Камчатки
Тихоокеанская чайка на острове Старичков в районе Камчатки - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чайка похитила банан со скамейки ирландского теннисиста Конора Ганнона во время матча.
  • Конор Ганнон обыграл Бернарда Томича со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:1).
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Чайка похитила банан со скамейки ирландского теннисиста Конора Ганнона во время матча первого круга турнира серии "Челленджер" в Дублине.
Ганнон во вторник обыграл австралийца Бернарда Томича со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:1).
Во время тай-брейка первого сета на подаче Томича чайка села на корт, подошла к вещам Ганнона, схватила банан и улетела прочь. Видео кражи набирает популярность в соцсетях.
Ганнону 24 года, он занимает 562-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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