Рублев вслед за Хачановым не смог выйти во второй круг турнира в Халле

Россиянин Рублев не смог выйти во второй круг теннисного турнира в Халле

© Соцсети теннисиста Андрей Рублев © Соцсети теннисиста Андрей Рублев. Архивное фото