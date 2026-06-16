Рублев вслед за Хачановым не смог выйти во второй круг турнира в Халле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Андрей Рублев уступил поляку Хуберту Хуркачу в первом круге травяного турнира категории ATP 500 в Халле.
- Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Хуркача, который занимает 103-ю строчку в рейтинге ATP, Рублев является 13-й ракеткой мира.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев уступил поляку Хуберту Хуркачу в первом круге травяного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Хуркача, который занимает 103-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Рублев является 13-й ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут.
Во втором круге Хуркач сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером.
Halle Open
16 июня 2026 • начало в 15:00
Завершен