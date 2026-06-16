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Хачанов проиграл в первом круге на турнире в Халле - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Теннис
 
14:45 16.06.2026 (обновлено: 14:46 16.06.2026)
Хачанов проиграл в первом круге на турнире в Халле

Хачанов не смог выйти во второй круг теннисного турнира в Халле

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарен Хачанов
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карен Хачанов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Карен Хачанов уступил американцу Итану Куинну в первом круге травяного турнира категории ATP 500 в Халле.
  • Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 4:6 в пользу Куинна.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов уступил американцу Итану Куинну в первом круге травяного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 4:6 в пользу Куинна, который занимает 66-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Хачанов является 18-й ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 2 часа.
Во втором круге Куинн сыграет с победителем встречи между американцем Беном Шелтоном и итальянцем Лоренцо Сонего.
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ТеннисСпортГерманияКарен ХачановБен ШелтонЛоренцо СонегоАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
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