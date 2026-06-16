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Сестры Уильямс получили wild card для выступления на Уимблдоне - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Теннис
 
13:54 16.06.2026 (обновлено: 14:04 16.06.2026)
Сестры Уильямс получили wild card для выступления на Уимблдоне

Серена и Винус Уильямс получили wild card для парного разряда Уимблдона

© РИА Новости / Алексей ФилипповСерена и Винус Уильямс
Серена и Винус Уильямс - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серена и Винус Уильямс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Серена и Винус Уильямс получили wild card для выступления в парном разряде Уимблдона.
  • В мужском одиночном разряде специальные приглашения получили Григор Димитров, Стэн Вавринка и несколько британцев.
  • В женском одиночном разряде wild card получили Майя Хвалиньская и несколько британок.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс получили wild card для выступления в парном разряде Уимблдона, сообщается на сайте травяного турнира Большого шлема.
Соревнования в основной сетке Уимблдона, третьего в сезоне турнира Большого шлема, пройдут с 29 июня по 12 июля. В 2000 и 2002 годах сестры Уильямс побеждали в парном турнире Уимблдона, будучи обладательницами wild card. Также они выигрывали соревнования в 2008, 2009, 2012 и 2016 годах.
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В мужском одиночном разряде специальные приглашения получили болгарин Григор Димитров, швейцарец Стэн Вавринка, а также британцы Джейкоб Фирнли, Артур Фери, Джек Пиннингтон-Джонс и Тоби Сэмюэль.
В женском одиночном разряде обладательницами wild card стали полька Майя Хвалиньская, ранее дошедшая до финала "Ролан Гаррос", а также британки Хэрриет Дарт, Алисия Дьюдени, Ханна Клагмен, Мика Стойсавлевич, Кэти Суон и Мими Сюй.
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